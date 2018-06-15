Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за непогоды в Киеве погиб человек, а молния попала в телебашню

Пятница, 15 июня 2018, 11:09

В Киеве из-за непогоды 14 июня погибла 34-летняя женщина, на которую в Голосеевском районе упало дерево.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В 20:42 четверга спасателям сообщили, что на улице Голосеевской, 14, в результате непогоды на тротуар и проезжую часть дороги упало дерево – и под завалом оказалась женщина.

Спасатели освободили из-под дерева гражданку 1984 года рождения, но травмы были несовместимы с жизнью и женщина умерла в карете скорой медицинской помощи.

Дерево распилили и оттащили от проезжей части и тротуара.

С 20:59 до 22:39 в столице упало еще несколько деревьев:

- на проспекте Отрадном (Соломенский район) дерево упало на Chevrolet Lacetti;

- на бульваре Перова, 34/2 (Днепровский район) дерево упало возле киоска между холодильниками;

- на улице Садовой, 51 (Дарницкий район) дерево упало на частный дом;

- на улице Большой Васильковской, 131 (Голосеевский район) дерево упало на припаркованный Daewoo Nexia;

- на улице Лысенко, 4 (Шевченковский район) дерево упало на припаркованный BMW X3.

Еще дважды столичные спасатели получали данные о падении деревьев, однако помощь в этих случаях от бойцов не требовалась.

Работниками других служб совершили 12 выездов на уборку деревьев.

Во время ливня 14 июня в Киеве раздавался громкий гром, а небо разрезали яркие молнии.



Молния попала и в телебашню, о чем пишут и в соцсетях.



Утром в пятницу во дворах столицы много сломанных веток.

ГСЧС призывает следить за прогнозами погоды и во время непогоды не ходить на открытых территориях, вблизи старых, аварийных или отселенных домов, а также под высокими или засохшими деревьевями.

"Украинская правда"
Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: