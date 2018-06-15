Из-за непогоды в Киеве погиб человек, а молния попала в телебашню

В Киеве из-за непогоды 14 июня погибла 34-летняя женщина, на которую в Голосеевском районе упало дерево.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



В 20:42 четверга спасателям сообщили, что на улице Голосеевской, 14, в результате непогоды на тротуар и проезжую часть дороги упало дерево – и под завалом оказалась женщина.



Спасатели освободили из-под дерева гражданку 1984 года рождения, но травмы были несовместимы с жизнью и женщина умерла в карете скорой медицинской помощи.



Дерево распилили и оттащили от проезжей части и тротуара.



С 20:59 до 22:39 в столице упало еще несколько деревьев:



- на проспекте Отрадном (Соломенский район) дерево упало на Chevrolet Lacetti;



- на бульваре Перова, 34/2 (Днепровский район) дерево упало возле киоска между холодильниками;



- на улице Садовой, 51 (Дарницкий район) дерево упало на частный дом;



- на улице Большой Васильковской, 131 (Голосеевский район) дерево упало на припаркованный Daewoo Nexia;



- на улице Лысенко, 4 (Шевченковский район) дерево упало на припаркованный BMW X3.



Еще дважды столичные спасатели получали данные о падении деревьев, однако помощь в этих случаях от бойцов не требовалась.



Работниками других служб совершили 12 выездов на уборку деревьев.



Во время ливня 14 июня в Киеве раздавался громкий гром, а небо разрезали яркие молнии.







Молния попала и в телебашню, о чем пишут и в соцсетях.





Утром в пятницу во дворах столицы много сломанных веток.



ГСЧС призывает следить за прогнозами погоды и во время непогоды не ходить на открытых территориях, вблизи старых, аварийных или отселенных домов, а также под высокими или засохшими деревьевями.