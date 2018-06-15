Из-за непогоды в Киеве погиб человек, а молния попала в телебашню

6036 просмотров
Пятница, 15 июня 2018, 11:09

В Киеве из-за непогоды 14 июня погибла 34-летняя женщина, на которую в Голосеевском районе упало дерево.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В 20:42 четверга спасателям сообщили, что на улице Голосеевской, 14, в результате непогоды на тротуар и проезжую часть дороги упало дерево – и под завалом оказалась женщина.

Спасатели освободили из-под дерева гражданку 1984 года рождения, но травмы были несовместимы с жизнью и женщина умерла в карете скорой медицинской помощи.

Дерево распилили и оттащили от проезжей части и тротуара.

С 20:59 до 22:39 в столице упало еще несколько деревьев:

- на проспекте Отрадном (Соломенский район) дерево упало на Chevrolet Lacetti;

- на бульваре Перова, 34/2 (Днепровский район) дерево упало возле киоска между холодильниками;

- на улице Садовой, 51 (Дарницкий район) дерево упало на частный дом;

- на улице Большой Васильковской, 131 (Голосеевский район) дерево упало на припаркованный Daewoo Nexia;

- на улице Лысенко, 4 (Шевченковский район) дерево упало на припаркованный BMW X3.

Еще дважды столичные спасатели получали данные о падении деревьев, однако помощь в этих случаях от бойцов не требовалась.

Работниками других служб совершили 12 выездов на уборку деревьев.

Во время ливня 14 июня в Киеве раздавался громкий гром, а небо разрезали яркие молнии.



Молния попала и в телебашню, о чем пишут и в соцсетях.



Утром в пятницу во дворах столицы много сломанных веток.

ГСЧС призывает следить за прогнозами погоды и во время непогоды не ходить на открытых территориях, вблизи старых, аварийных или отселенных домов, а также под высокими или засохшими деревьевями.

"Украинская правда"
Темы: погода Киев
powered by lun.ua
По теме
Синоптики снова предупреждают о грозе и шквалах 15 июня 2018, 10:17
В пятницу и субботу в Украине будет жарко 14 июня 2018, 15:56
Синоптики рассказали, где ждать грозы в четверг 14 июня 2018, 09:41
Все новости
Главные новости
Тимошенко хочет ввести парламентскую форму правления
Денисову не пускают к Сенцову
Перед Тимошенко разделся мужчина
В Одесской области освободили около 30 "рабов" – Князев
Все новости
Лайфхаки

Как начать бегать и не перестать через месяц

исследование

Сон с собакой под боком улучшает качество отдыха

Поиск по сайту
Архив
Весь архів