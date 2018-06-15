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Денісову не пускають до Сенцова

П'ятниця, 15 червня 2018, 11:36
Денісову не пускають до Сенцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що наразі їй відмовили у зустрічі з українським політичним в'язнем Олегом Сенцовим.

Про це вона розповідає у відеосюжеті, викладеному на її Facebook-сторінці у четвер.

"Я зустрілася з начальником колонії і з начальником управління виконання покарання  Ямало-Ненецькому автономному окрузі, саме він повідомив мені, що я не можу ні за яких обставин (зустрітися) з Олегом Сенцовим", – каже Денісова.

За словами омбудсмена, при цьому їй нічого мені не повідомили, чому саме у зістрічі відмовлено.

На прохання Денісової повідомити, який стан Олега Сенцова, вона також отримала негативну відповідь і більш того начальник управління попросив українську делегацію покинути територію колонії

Омбудсмен каже, що зв'язалася зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою і зараз біля воріт колонії чекає дозволу на візит.

Москалькова в свою чергу заявила, що Денісова знаходиться на території Ямало-Ненецького автономного округу, де утримують засудженого Сенцова, порушуючи досягнуті домовленості.

Про це вона сказала на координаційній раді омбудсменів УрФО в Єкатеринбурзі в п'ятницю, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Згідно з домовленістю президентів, два уповноважених можуть відвідати громадян, я і Денісова з України. Відвідати громадян, які перебувають під вартою: я в Україні, вона – тут. У порушення нашої домовленості Денісова приїхала зараз в Салехард, де утримується Сенцов", – сказала Москалькова.

За словами омбудсмена, Денісова дзвонила їй з вимогою пустити її до Сенцова.

"Я зараз запросила у ФСВП письмове підтвердження, в якому він стані", – додала Москалькова.

Як повідомлялося, Денісова в п'ятницю прибула в російську колонію на Ямалі, де знаходиться незаконно засуджений Росією український режисер Олег Сенцов. 14 червня на переговорах в Росії вона наполягала на відвідуванні українця найближчим часом і виступила проти пропозиції здійснити до нього візит після 22 червня.

Сенцов голодує 33 день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".

Він вимагає відпустити всіх українців, які утримуються в РФ.

Українська правда
Теми: Сенцовполітв'язнізаручникиРосія
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