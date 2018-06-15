Денисову не пускают к Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что пока ей отказали во встрече с украинским политическим заключенным Олегом Сенцовым.



Об этом она рассказывает в видеосюжете, выложенном на его Facebook-странице в четверг.



"Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания Ямало-Ненецком автономном округе, именно он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах (встретиться) с Олегом Сенцовым", - говорит Денисова.

По словам омбудсмена, при этом ей ничего мне не сообщили, почему во встрече отказано.



На просьбу Денисовой сообщить, каково состояние Олега Сенцова, она также получила отрицательный ответ и более того начальник управления попросил украинскую делегацию покинуть территорию колонии.



Омбудсмен говорит, что связалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и сейчас у ворот колонии ждет разрешения на визит.

Москалькова в свою очередь заявила, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится осужденный Сенцов, в нарушение достигнутых договоренностей.

Об этом она сказала на координационном совете омбудсменов УрФО в Екатеринбурге в пятницу, сообщает российский "Интерфакс".



"Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я в Украине, она - здесь. В нарушении нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", – сказала Москалькова.



По словам омбудсмена, Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову.



"Я сейчас запросила у ФСИН письменное подтверждение, в каком он состоянии", – добавила Москалькова.



Как сообщалось, Денисова в пятницу прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится незаконно осужденный Россией украинский режиссер Олег Сенцов. 14 июня на переговорах в России она настаивала на посещении украинца в ближайшее время и выступила против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.



Сенцов голодает 33 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".



Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.