У Києві вчитель зупинив автобус із дітьми, коли водій раптово помер

У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом – і некерований Mercedes зупинив учитель.



Про це повідомив у Facebook керівник ресурсу dtp.kiev.ua Влад Антонов, цю інформацію підтвердила "Українській правді" речниця Патрульної поліції.



Інцидент стався 06:20 у п'ятницю, 15 червня, біля Південного вокзалу, на вулиці Івана Огієнка (колишня Лукашевича).





За попередньою інформацією, автобус рухався вулицею Івана Огієнка в бік Повітрофлотського проспекту.



На ходу водієві стало зле, він упав на кермо і втратив свідомість – автобус став некерованим.



Транспорт повело і той зачепив Chevrolet Lacetti.



У момент аварії в автобусі перебували близько 25 пасажирів. Усі вони – учні мовної школи, яких транспорт забрав із вокзалу й мав доставити до навчального закладу, пише Антонов.



Автобус самостійно зупинив учитель – ніхто з дітей не постраждав.



Перехожі зупинили поліцію, що проїжджала поруч, і викликали швидку допомогу.



Медики констатували смерть водія автобуса, якому було близько 50 років.





У патрульній поліції сказали, що патрульні виїхали за викликом о 6:50 ранку – і виявили чоловіка, який лежав на підлозі без ознак життя.



Слідчо-оперативна група з'ясує всі обставини.



По медичну допомогу поки ніхто не звертався, сказали у патрульній поліції.