У Києві вчитель зупинив автобус із дітьми, коли водій раптово помер

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П'ятниця, 15 червня 2018, 12:27

У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом – і некерований Mercedes зупинив учитель.

Про це повідомив у Facebook керівник ресурсу dtp.kiev.ua Влад Антонов, цю інформацію підтвердила "Українській правді" речниця Патрульної поліції.

Інцидент стався 06:20 у п'ятницю, 15 червня, біля Південного вокзалу, на вулиці Івана Огієнка (колишня Лукашевича).



За попередньою інформацією, автобус рухався вулицею Івана Огієнка в бік Повітрофлотського проспекту.

На ходу водієві стало зле, він упав на кермо і втратив свідомість – автобус став некерованим.

Транспорт повело і той зачепив Chevrolet Lacetti.

У момент аварії в автобусі перебували близько 25 пасажирів. Усі вони – учні мовної школи, яких транспорт забрав із вокзалу й мав доставити до навчального закладу, пише Антонов.

Автобус самостійно зупинив учитель – ніхто з дітей не постраждав.

Перехожі зупинили поліцію, що проїжджала поруч, і викликали швидку допомогу.

Медики констатували смерть водія автобуса, якому було близько 50 років.



У патрульній поліції сказали, що патрульні виїхали за викликом о 6:50 ранку – і виявили чоловіка, який лежав на підлозі без ознак життя.

Слідчо-оперативна група з'ясує всі обставини.

По медичну допомогу поки ніхто не звертався, сказали у патрульній поліції.

Олена Рощенко, УП
Теми: ДТП Київ
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