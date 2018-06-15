В Киеве учитель остановил автобус с детьми, когда водитель внезапно умер

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Пятница, 15 июня 2018, 12:27

В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем – и неуправляемый Mercedes остановил учитель.

Об этом сообщил в Facebook руководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов, эту информацию подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь Патрульной полиции.  

Инцидент произошел 06:20 в пятницу, 15 июня, около Южного вокзал, на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича).

По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта.

На ходу водителю стало плохо, он упал на руль и потерял сознание – автобус стал неуправляемым.

Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti.

В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они – ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению, пишет Антонов.

Автобус самостоятельно остановил учитель – никто из детей не пострадал.

Прохожие остановили полицию, проезжающую мимо, и вызвали скорую помощь.

Медики констатировали смерть водителя автобуса, которому было около 50 лет.

В патрульной полиции сказали, что патрульные выехали по вызову в 6:50 утра – и обнаружили мужчину, лежал на полу без признаков жизни.

Следственно-оперативная группа выяснит все обстоятельства.

За медицинской помощью пока никто не обращался, сказали в патрульной полиции.

Алена Рощенко, УП
Темы: ДТП Киев
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