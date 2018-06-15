Білорусь припинила виконання двох смертних вироків

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П'ятниця, 15 червня 2018, 13:08

Верховний суд Білорусі припинив виконання двох смертних вироків на час розгляду звернень засуджених Ігоря Гершанкова та Семена Бережного.

Про це повідомляє мінський правозахисний центр "Вясна" з посиланням на інформацію родичів засуджених. 

Звернення передбачають можливість заміни вироку, розповів адвокат центру Павло Сапелка. Зазвичай процедура розгляду триває щонайменше один місяць.

У липні 2017 року двох чоловіків визнали винними у вбивстві та викраденні. Слідство встановило, що вони були частиною банди, яка вбивала літніх господарів помешкань, щоб заволодіти їхнім майном.

У січні Рада Європи закликала Білорусь не страчувати їх.

Білорусь - єдина країна в Європі, яка досі застосовує смертну кару. Євросоюз неодноразово закликав владу у Мінську скасувати її.

Європейська правда

Теми: Білорусь
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