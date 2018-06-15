Білорусь припинила виконання двох смертних вироків

Верховний суд Білорусі припинив виконання двох смертних вироків на час розгляду звернень засуджених Ігоря Гершанкова та Семена Бережного.

Про це повідомляє мінський правозахисний центр "Вясна" з посиланням на інформацію родичів засуджених.

Звернення передбачають можливість заміни вироку, розповів адвокат центру Павло Сапелка. Зазвичай процедура розгляду триває щонайменше один місяць.

У липні 2017 року двох чоловіків визнали винними у вбивстві та викраденні. Слідство встановило, що вони були частиною банди, яка вбивала літніх господарів помешкань, щоб заволодіти їхнім майном.

У січні Рада Європи закликала Білорусь не страчувати їх.

Білорусь - єдина країна в Європі, яка досі застосовує смертну кару. Євросоюз неодноразово закликав владу у Мінську скасувати її.

Європейська правда