Беларусь приостановила выполнение двух смертных приговоров

Верховный суд Беларуси приостановил выполнение двух смертных приговоров на время рассмотрения обращений осужденных Игоря Гершанкова и Семена Бережного.

Об этом сообщает минский правозащитный центр "Вясна" со ссылкой на информацию родственников осужденных.

Обращения предусматривают возможность замены приговора, рассказал адвокат центра Павел Сапелко. Обычно процедура рассмотрения длится минимум один месяц.

В июле 2017 года двух мужчин признали виновными в убийстве и похищении. Следствие установило, что они были частью банды, которая убивала пожилых хозяев квартир, чтобы завладеть их имуществом.

В январе Совет Европы призвал Беларусь не казнить их.

Беларусь - единственная страна в Европе, которая до сих пор применяет смертную казнь. Евросоюз неоднократно призывал власти в Минске отменить ее.

Европейская правда