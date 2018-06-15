Столичне метро найближчими вихідними працюватиме на годину довше

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П'ятниця, 15 червня 2018, 13:09

Під час проведення Другого фестивалю MotoOpenFest 16 і 17 червня київський метрополітен буде працювати на годину довше.

Про це повідомила прес-служба столичної підземки у Twitter.

"Відповідно до Порядку організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення Другого фестивалю MotoOpenFest, затвердженого Департаментом транспортної інфраструктури КМДА", - сказано у повідомлені.

Зазначається, що 16 та 17 червня метро працюватиме на 1 годину довше.

Українська правда
Теми: метро Київ
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