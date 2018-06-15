Столичное метро в ближайшие выходные будет работать на час дольше

Во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest 16 и 17 июня метрополитен в Киеве будет работать на час дольше.

Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

"В соответствии с Порядком организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 и 17 июня метро будет работать на 1:00 дольше.

Как сообщается на сайте фестиваля MotoOpenFest, который состоится в выходные в парке Муромец (бывший "Дружбы народов" - ред.), ожидается выступление групп "Тартак", "Kozak System", "Машина времени" и других.