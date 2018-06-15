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На суді в Криму українському активісту Балуху стало зле

П'ятниця, 15 червня 2018, 15:35
На суді в Криму українському активісту Балуху стало зле

Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху до 14 серпня.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Рішення оголосила суддя Тетяна Пиркало. Дата наступного судового засідання - 22 червня о 15:00.

Раніше 15 червня Балуху стало зле в залі суду. Приїхала швидка допомога, лікарі зробили йому укол, однак стан здоров'я українського активіста не поліпшився.

Перед цим підконтрольний Кремлю Роздольненський суд Криму 15 червня допитав колишню дружину голодуючого в СІЗО Сімферополя українського активіста Володимира Балуха Наталю.

Наталія Балух пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ІТТ Роздольненського району Анатолієм Ткаченком.

За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.

Балух продовжує безстрокове голодування, яку він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста.

Теми: заручникиКримправа людини
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