На суде в Крыму украинскому активисту Балуху стало плохо

Во время судебного заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде Крыма украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо, ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Наталью.

Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко.

По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста.