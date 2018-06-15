Синоптики обіцяють спекотні вихідні з грозами

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П'ятниця, 15 червня 2018, 14:14

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме тепла, в більшості областей нестійка повітряна маса в полі зниженого атмосферного тиску.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За прогнозами синоптиків, в суботу в північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-29°, в південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 17-23°, вдень 29-34°.

У Києві 16 червня – місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 16 червня найвища температура вдень була +33 у 1924 році, найнижча вночі +4,3 в 1909 році.

17 червня місцями короткочасні дощі, грози; лише в східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях, вночі та на заході країни без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; в південній частині вночі 16-21°, вдень 28-32°.

У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Відзначається, що 15 червня о 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 21-26°; в Дніпрі біля Києва 22°.

Теми: погода
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