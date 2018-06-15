Синоптики обіцяють спекотні вихідні з грозами

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме тепла, в більшості областей нестійка повітряна маса в полі зниженого атмосферного тиску.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



За прогнозами синоптиків, в суботу в північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 12-17°, вдень 23-29°, в південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 17-23°, вдень 29-34°.



У Києві 16 червня – місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 16 червня найвища температура вдень була +33 у 1924 році, найнижча вночі +4,3 в 1909 році.



17 червня місцями короткочасні дощі, грози; лише в східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях, вночі та на заході країни без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; в південній частині вночі 16-21°, вдень 28-32°.



У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.



Відзначається, що 15 червня о 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 21-26°; в Дніпрі біля Києва 22°.