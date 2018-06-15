Синоптики обещают жаркие выходные с грозами

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Пятница, 15 июня 2018, 14:14

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая, в большинстве областей неустойчивая воздушная масса в поле пониженного атмосферного давления.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

По прогнозам синоптиков, в субботу в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-29°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 17-23°, днем 29-34°.

В Киеве 16 июня – местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 16 июня самая высокая температура днем была +33 в 1924 году, самая низкая ночью +4,3 в 1909 году.

17 июня местами кратковременные дожди, грозы; лишь в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях, ночью и на западе страны без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28 °; в южной части ночью 16-21°, днем 28-32°.

В Киеве – местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

Отмечается, что 15 июня в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре возле Киева 22°.

Темы: погода
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