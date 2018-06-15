Ми моніторимо радикальні групи перед КиївПрайдом – поліція

Столичні правоохоронці моніторять в соцмережах радикально налаштовані групи та проводять бесіди з їх організаторами перед Маршем рівності у Києві 17 червня.

Про це під час брифінгу 15 червня розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Заявки інших організацій ми не отримували, є у нас інформація з соцмереж, ми знаємо, що радикально налаштовані будуть заважати у проведення цього маршу. Безумовно, ми будемо зустрічатися зі всіма лідерами, в тому числі і радикальних організацій, перш за все, щоб попередити про відповідальність, якщо будуть порушені питання пов’язані з безпекою", - сказав Яровий.

Він також розповів, що 17 червня в Києві будуть патрулювати 5000 правоохоронців, проте не всі вони будуть залучені до захисту на вулицях Києва під час "Маршу рівності".

За словами начальника київської поліції Андрія Крищенка, за останні два роки лише дві людини звернулися зі скаргами до правоохоронців після проведення подібного заходу, але через кілька годин після закінчення маршу.

Крім того, Крищенко розповів, що в столиці 17 червня будуть перекриті деякі вулиці, зокрема біля вулиці Богдана Хмельницького, червоного корпусу КНУ і до площі Льва Толстого.

Також будуть встановлені металошукачі та рамки.

"Марш рівності" у Києві проводиться з 2013-го року.

У минулому році в столиці марш закінчився без значних провокацій.

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