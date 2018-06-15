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Мы мониторим радикальные группы перед КиевПрайдом – полиция

Пятница, 15 июня 2018, 14:46

Столичные правоохранители мониторят в соцсетях радикально настроенные группы и проводят беседы с их организаторами перед Маршем равенства в Киеве 17 июня.

Об этом во время брифинга 15 июня рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Заявки других организаций мы не получали, у нас информация из соцсетей, мы знаем, что радикально настроенные будут мешать в проведении этого марша. Безусловно, мы будем встречаться со всеми лидерами, в том числе и радикальных организаций, прежде всего, чтобы предупредить об ответственности, если будут затронуты вопросы, связанные с безопасностью", - сказал Яровой.

Он также рассказал, что 17 июня в Киеве будут патрулировать 5000 правоохранителей, однако не все они будут привлечены к защите на улицах Киева во время "Марша равенства".

По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, за последние два года только два человека обратились с жалобами в полиция после проведения подобного мероприятия, но через нескольких часов после окончания марша.

Кроме того, Крищенко рассказал, что в столице 17 июня будут перекрыты некоторые улицы, в частности возле улицы Богдана Хмельницкого, красного корпуса КНУ и до площади Льва Толстого.

Также будут установлены металлоискатели и рамки.

"Марш равенства" в Киеве проводится с 2013-го года.

В прошлом году в столице марш закончился без значительных провокаций.

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Алена Мазуренко, УП
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