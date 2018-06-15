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Ситуація з візитом до Сенцова зрушила з мертвої точки – Денісова

П'ятниця, 15 червня 2018, 15:14
Ситуація з візитом до Сенцова зрушила з мертвої точки – Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова продовжує наполягати, на візиті до Олега Сенцова найближчим часом або беззаперечних доказів реального стану здоров’я українського політв’язня.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена 15 червня.

За словами уповноваженого, в останній телефонній розмові омбудсмен РФ Тетяна Москалькова запевнила, що докладає всіх зусиль, аби найближчим часом відбулась зустріч  Денісової з Сенцовим.

"Тетяна Москалькова мене повідомила, що отримала усну інформацію щодо стану здоров’я Олега Сенцова. Омбудсмен РФ зараз вимагає, щоб їй було надано все в письмовому варіанті й тоді вона поділиться цією інформацією зі мною", – коментує Денісова.

Омбудсмен наголошує, що ведуться перемовини про те, щоб Сенцова оглянули незалежні лікарі.

Також буде розглядатися подальший графік візитів до інших ув’язнених.

"У понеділок зустрічаємось з Тетяною Москальковою і будемо складати "дорожню карту" наших візитів", - каже Денісова. 

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до міста Лабитнангі (Тюменська область), щоб відвідати українського політв’язня Олега Сенцова.

Керівництво колонії, де утримується Сенцов, без пояснення причин категорично відмовило Денісовій у відвіданні ув’язненого та наданні інформації щодо стану його здоров’я.

Українська правда
Теми: Сенцовполітв'язні
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