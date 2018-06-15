Ситуация с визитом в Сенцова сдвинулась с мертвой точки – Денисова

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Пятница, 15 июня 2018, 15:14

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова продолжает настаивать на визите к Олегу Сенцову ближайшее время или предоставлении неопровержимых доказательств реального состояния здоровья украинского политзаключенного.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена 15 июня.

По словам уполномоченного, в последнем телефонном разговоре омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заверила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча Денисовой с Сенцовым.

"Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной", – комментирует Денисова.

Омбудсмен подчеркивает, что ведутся переговоры о том, чтобы Сенцова осмотрели независимые врачи.

Также будет рассматриваться дальнейший график визитов к другим заключенным.

"В понедельник встречаемся с Татьяной Москалькова и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", - говорит Денисова.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии, где содержится Сенцов, без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Украинская правда
Темы: заложники Сенцов
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