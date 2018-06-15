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На Рівненщині "борці" за незаконний видобуток бурштину поранили 8 поліцейських

П'ятниця, 15 червня 2018, 16:07

На Рівненщині під час сутички із протестувальниками, невдоволеними діями правоохоронців у протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю постраждали восьмеро поліцейських.

Про це інформує 15 червня відділ комунікації поліції Рівненської області.

"У п'ятницю об 11:45 поблизу села Федорівка Сарненського району близько 150 місцевих жителів, невдоволених діями правоохоронців у протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу "Київ-Ковель-Ягодин", - йдеться у повідомленні.

Поліція заявляє, що протестувальники поводилися агресивно. Поліцейські, які забезпечували охорону публічної безпеки, намагалися вгамувати розлючений натовп, однак ті почали шарпати правоохоронців і кидати у них каміння.

Один із чоловіків вибив у поліцейського відеокамеру, після чого виник конфлікт. У ході сутички тілесні ушкодження отримали працівники поліції.

"Станом на 14 годину до медичних закладів за допомогою звернулися восьмеро поліцейських. Інформації щодо інших постраждалих учасників інциденту чи місцевих мешканців до поліції поки не надходило", – зазначають у поліції.

За фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків та перекриття транспортних комунікацій слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 345 та частиною 1 статтею 279 Кримінального кодексу України.

Через годину учасники протесту розійшлися. Рух транспортних засобів було відновлено.

Повідомляється, що наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють осіб, які причетні до вчинених кримінальних правопорушень.

Теми: поліціяРівненська область
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