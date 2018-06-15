В Ровенской области во время столкновения с протестующими пострадали восемь полицейских.



Об этом сообщает 15 июня отдел коммуникации полиции Ровенской области.



Отмечается, что в пятницу в 11:45 вблизи села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автотрассу "Киев-Ковель-Ягодин".



Полиция заявляет, что протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни.



Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе схватки телесные повреждения получили работники полиции.



"По состоянию на 14 часов в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информации о других пострадавших участников инцидента или местных жителей в полицию пока не поступало", – отмечают в полиции.



По фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия транспортных коммуникаций следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 345 и части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины.



Через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств было возобновлено.



Сообщается, что сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к совершенным уголовным преступлениям.