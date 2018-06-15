Трамп: анексія Криму сталась, бо Путін не поважав Обаму

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П'ятниця, 15 червня 2018, 17:14

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив свого попередника, колишнього президента Барака Обаму у тому, що це він "здав" Крим Росії.

Виступаючи перед журналістами у п’ятницю, Трамп наполягав на тому, що Обама відповідальний за анексію Росією Криму, тому що президент Путін "не поважав Обаму і Сполучені Штати", повідомляє The Hill.

"Президент Обама втратив Крим, просто щоб ви зрозуміли, це було до того, як я дістався сюди… Президент Обама втратив Крим", - заявив Трамп.

На прохання журналіста пояснити своє звинувачення, Трамп відповів: "Це його провина. Тому що Путін не поважав президента Обаму. Президент Обама втратив Крим, тому що президент Путін не поважав президента Обаму, не поважав нашу країну і не поважав Україну".

Нагадаємо, це вже вдруге за тиждень Трамп звинувачує президента Обаму в анексії Криму. Минула заява прозвучала після закінчення саміту G7 в Канаді.

Трамп також підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу і закликав лідерів G7 повернути Москву за стіл переговорів.

Європейська правда

Теми: США Трамп Крим Путін Обама
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