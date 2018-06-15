Трамп: аннексия Крыма произошла, потому что Путин не уважал Обаму

4820 просмотров
Пятница, 15 июня 2018, 17:14

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника, бывшего президента Барака Обаму в том, что это он "сдал" Крым России.

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп настаивал на том, что Обама несет ответственность за аннексию Россией Крыма, потому что президент Путин "не уважал Обаму и Соединенные Штаты", сообщает The Hill.

"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда... Президент Обама потерял Крым", - заявил Трамп.

По просьбе журналиста объяснить свое обвинение Трамп ответил: "Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину".

Напомним, это уже второй раз за неделю Трамп обвиняет президента Обаму в аннексии Крыма. Предыдущее заявление прозвучало после окончания саммита G7 в Канаде.

Трамп также поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира и призвал лидеров G7 вернуть Москву за стол переговоров.

Европейская правда

Темы: США Трамп Крым Путин Обама
powered by lun.ua
По теме
Трамп хочет, чтобы "его люди" слушали его, как в КНДР слушают Ким Чен Ына 15 июня 2018, 16:44
МИД о заявлениях Трампа о "российском Крыме": Мы не будем реагировать 15 июня 2018, 13:24
Глава МВФ: В торговой войне победителей не будет 15 июня 2018, 09:55
Все новости
Главные новости
За вирус "PETYA" начали судить украинца
МИД Украины о Балухе: Время пошло на дни
Адвокат говорит, что Сенцов дальше голодает, а Москалькову троллят
Трамп заявил, что может встретиться с Путиным этим летом
Все новости
Bla Bla Bar

Сергей Яценко о любимых заведениях и местах в Киеве

здоровье

Как уберечь ребенка от травм на детских площадках

Поиск по сайту
Архив
Весь архів