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Трамп: аннексия Крыма произошла, потому что Путин не уважал Обаму

Пятница, 15 июня 2018, 17:14
Трамп: аннексия Крыма произошла, потому что Путин не уважал Обаму

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника, бывшего президента Барака Обаму в том, что это он "сдал" Крым России.

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп настаивал на том, что Обама несет ответственность за аннексию Россией Крыма, потому что президент Путин "не уважал Обаму и Соединенные Штаты", сообщает The Hill.

"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда... Президент Обама потерял Крым", - заявил Трамп.

По просьбе журналиста объяснить свое обвинение Трамп ответил: "Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину".

Напомним, это уже второй раз за неделю Трамп обвиняет президента Обаму в аннексии Крыма. Предыдущее заявление прозвучало после окончания саммита G7 в Канаде.

Трамп также поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира и призвал лидеров G7 вернуть Москву за стол переговоров.

Европейская правда

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Темы: СШАТрампКрымПутинОбама
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