Суд відпустив з-під варти російського поплічника "ДНР"

Суд відпустив з-під варти громадянина Росії Ігора Кімаковського, обвинуваченого в розв’язуванні війни за допомогу так званій "ДНР".

Про це йдеться в рішенні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 18 травня.

Прокурор під час засідання просив продовжити запобіжний захід Кімаковському.

"Враховуючи те, що… прокурором не вказано про існування ризиків кримінального провадження, не наведено достатніх підстав для продовження терміну запобіжного заходу… колегія суддів вважає за необхідне в задоволенні клопотання прокурору відмовити та скасувати запобіжний захід", – вирішив суд.

Суд посилався на "незадовільний стан здоров'я" та потребу в отриманні лікування захворювань. Кімаковський вказав, зокрема, хронічний панкреатит та гастродуоденіт, вегето-судинну дистонію та вертеброгенну люмбоішиалгію.

Він також надав суду договір про оренду квартири в Селидовому Донецької області та заявив про наявність у нього міцних соціальних зв’язків – його мати та брат є громадянами України та живуть в Одеській області.

Кімаковський запевнив, що не збирається переховуватися, адже "зацікавлений, щоб виправдати своє ім'я".

Крім того, росіянин стверджує, що пред’явлена йому підозра є необґрунтованою.

Він каже, що постачав на окуповані території "гуманітарну допомогу", відновлював інфраструктуру Дебальцевого, був радником "мера цього міста", встановлював зв’язок між "Міністерством освіти ДНР" та навчальними закладами та взаємодіяв зі ЗМІ.

На думку Кімаковського, ці його дії "не підпадають під таку кваліфікацію як розв'язання агресивної війни, та посягання на цілісність та недоторканість України".

"Також колегія суддів не може не погодитися з обвинуваченим, що після його звільнення 15 грудня 2017 року з-під варти до 29.12.2017 року (дати повторного обрання запобіжного заходу) він не ухилився від явки до суду при першому ж виклику, що дійсно може вказувати на його свідомість в дотриманні покладених на нього обов'язків", – зазначено в рішенні.

Йдеться про період, коли Кімаковського звільнили для обміну, але так і не передали бойовикам. Після цього суд знову його арештував та кілька разів продовжував арешт.

Як зазначає видання "Новости Донбасса", Кімаковський – колишній викладач Санкт-Петербурзького аграрного університету. Українські прикордонники затримали його в Березовому Донецької області. На блокпосту обвинувачений пред'явив їм посвідчення "снайпера ДНР" на ім'я Артема Сергєєва, при собі у нього був пістолет Макарова. Особистість Кімаковского прикордонники встановили після проведення обшуку в його автомобілі з російськими номерами.

Росіянину інкримінують кілька статей: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї; вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

Найтяжчі статті передбачають позбавлення волі на строк до 15 років та можливість конфіскації майна.