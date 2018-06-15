Суд отпустил из-под стражи российского соратника "ДНР"

Суд отпустил из-под ареста гражданина России Игоря Кимаковского, обвиняемого в развязывании войны за помощь так называемой "ДНР".

Об этом говорится в решении Красноармейского горрайонного суда Донецкой области от 18 мая.

Прокурор на заседании просил продлить меру пресечения Кимаковському.

"Учитывая то, что... прокурором не указано о существовании рисков уголовного производства, не приведено достаточных оснований для продления срока меры пресечения... коллегия судей считает необходимым в удовлетворении ходатайства прокурору отказать и отменить меру пресечения", – решил суд.

Суд ссылался на "неудовлетворительное состояние здоровья" и потребность в получении лечения заболеваний. Кимаковський указал, в частности, хронический панкреатит и гастродуоденит, вегето-сосудистую дистонию и вертеброгенную люмбоишиалгию.

Он также предоставил суду договор об аренде квартиры в Селидово Донецкой области и заявил о наличии у него прочных социальных связей – его мать и брат являются гражданами Украины и живут в Одесской области.

Кимаковский заверил, что не собирается скрываться, потому что "заинтересован, чтобы оправдать свое имя".

Кроме того, россиянин утверждает, что предъявленное ему подозрение является необоснованным.

Он говорит, что поставлял на оккупированные территории "гуманитарную помощь", восстанавливал инфраструктуру Дебальцево, был советником "мэра этого города", устанавливал связь между "Министерством образования ДНР" и учебными заведениями и взаимодействовал со СМИ.

По мнению Кимаковского, эти его действия "не подпадают под такую ​​квалификацию как развязывание агрессивной войны, и посягательство на целостность и неприкосновенность Украины".

"Также коллегия судей не может не согласиться с обвиняемым, что после его освобождения 15 декабря 2017 из-под стражи до 29.12.2017 года (даты повторного избрания меры пресечения) он не уклонился от явки в суд при первом же вызове, что действительно может указывать на его сознание в соблюдении возложенных на него обязанностей ", – указано в решении.

Речь идет о периоде, когда Кимаковского освободили для обмена, но так и не передали боевикам. После этого суд снова его арестовал и несколько раз продлевал арест.

Как отмечает издание "Новости Донбасса", Кимаковський – бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение "снайпера ДНР" по имени Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами.

Россиянину инкриминируют несколько статей: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее; совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.

Самые тяжелые статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет и возможность конфискации имущества.