У Transparency International вимагають припинити тиск на АМКУ

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П'ятниця, 15 червня 2018, 20:05

Transparency International Україна вимагає від уряду припинити тиск на Антимонопольний комітет.

Про це йдеться у заяві організації.

"Протягом останнього часу ми спостерігаємо намагання уряду визнати роботу Антимонопольного комітету України неефективною у сфері публічних закупівель через, начебто, затягування термінів проведення процедур закупівель та їх "блокування", - розповідають у ТІ.

В організації наголошують, що повноваження АМКУ регламентовані законодавством.

"Колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, створена для розгляду скарг від учасників закупівель та діє відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Зазначена Колегія сьогодні є чи не єдиним реально працюючим механізмом захисту інтересів бізнесу", - зауважують в ТІ.

"На нашу думку, доручення, яке було надано Держаудитслужбі та дії прем'єр-міністра України по відношенню до Антимонопольного комітету України є недоречними", - вважають в організації.

ТІ зазначає, що визначені законодавством повноваження Держаудитслужби не дають підстав виконати доручення прем’єр-міністра України.

Ввідповідно до ст. 3 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю, пояснює ТІ.

"Враховуючи зазначене, Transparency International Україна не бачить законних підстав для виконання  Державною аудиторською службою України доручення прем’єр-міністра України. Вважаємо ситуацію, що склалася, проявом тиску на Колегію АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель", підсумовують в ТІ.

А саму роботу колегії АМКУ в ТІ відзначають, як ефективну і послідовну.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів доручив Державній аудиторській службі провести аудит Антимонопольного комітету України по фактах затримки процедур державних закупівель.

Водночас Антимонопольний комітет вважає свою роботу прозорою.

Українська правда
Теми: Гройсман Антимонопольний комітет
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