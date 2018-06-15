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В Transparency International требуют прекратить давление на АМКУ

Пятница, 15 июня 2018, 20:05

Transparency International Украина требует от правительства прекратить давление на Антимонопольный комитет.

Об этом говорится в заявлении организации.

"В последнее время мы наблюдаем попытки правительства признать работу Антимонопольного комитета Украины неэффективной в сфере публичных закупок за, якобы, затягивание сроков проведения процедур закупок и их "блокирования", - рассказывают в ТI.

В организации отмечают, что полномочия АМКУ регламентированы законодательством.

"Коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок, созданная для рассмотрения жалоб от участников закупок и действует в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках". Указанная Коллегия сегодня является едва ли не единственным реально работающим механизмом защиты интересов бизнеса", - отмечают в ТI.

"По нашему мнению, поручение, которое было предоставлено Госаудитслужбе и действия премьер-министра Украины по отношению к Антимонопольному комитету Украины неуместны", - считают в организации.

ТI отмечает, что определенные законодательством полномочия Госаудитслужбы не дают оснований выполнить поручение премьер-министра Украины.

В соответствии со ст. 3 Закона Украины "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине", государственный финансовый аудит является разновидностью государственного финансового контроля и заключается в проверке и анализе фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования государственных или коммунальных средств и имущества, других активов государства, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля, объясняет ТI.

"Учитывая указанное, Transparency International Украина не видит законных оснований для выполнения Государственной аудиторской службой Украины поручениz премьер-министра Украины. Считаем ситуацию, проявлением давления на Коллегию АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок", заключают в ТI.

А саму работу коллегии АМКУ в ТI отмечают, как эффективную и последовательную.

Напомним, Кабинет Министров поручил Государственной аудиторской службе провести аудит Антимонопольного комитета Украины по фактам задержки процедур государственных закупок.

В то же время Антимонопольный комитет считает свою работу прозрачной.

Украинская правда
Темы: ГройсманАнтимонопольный комитет
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