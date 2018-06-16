США розширили санкції у рамках "Глобального акту Магнітського"

Уряд США ввів нові санкції у рамках "Глобального акту Магнітського", обмеживши діяльність 14-ти установ, причетних до багатомільйонних корупційних схем у Демократичній республіці Конго.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти 14-ти організацій згідно з виконавчим розпорядженням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Установи, які потрапили до списку санкцій, пов'язані з ізраїльським бізнесменом і мільярдером Деном Гертлером. Проти нього у минулому році були запроваджені обмеження OFAC через його участь у непрозорих і корумпованих багатомільйонних оборудках з видобутку копалин у Демократичній республіці Конго.

"Міністерство ввело санкції проти компаній, які дозволили Дену Гертлеру отримати доступ до міжнародної фінансової системи та отримувати прибуток від корупції та зловживань.

Ми використовуємо наші інструменти, щоб змінити поведінку тих, хто причетний до розкрадання природних ресурсів, а також гуманітарних наслідків", - заявив заступник міністра фінансів США Сігал Менделкер.

Раніше США запровадили санкції проти трьох росіян і п’яти російських компаній.

"Акт Магнітського" - це закон США, який містить список російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема, пов'язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського.

Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Він був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

Закон прийняли шість років тому, пізніше він набув статусу глобального акту, який може застосовуватися проти громадян будь-якої країни, які порушують права людини.