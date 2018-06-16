США расширили санкции в рамках "Глобального акта Магнитского"

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Суббота, 16 июня 2018, 02:23

Правительство США ввело новые санкции в рамках "Глобального акта Магнитского", ограничив деятельность 14-ти учреждений, причастных к многомиллионным коррупционным схемам в Демократической республике Конго.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Отмечается, что Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против 14-ти организаций по исполнительному распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Учреждения, которые попали в список санкций, связанные с израильским бизнесменом и миллиардером Дэном Гертлером. Против него в прошлом году были введены ограничения OFAC за его участие в непрозрачных и коррумпированных многомиллионных сделках по добыче ископаемых в Демократической республике Конго.

"Министерство ввело санкции против компаний, которые позволили Дэну Гертлеру получить доступ к международной финансовой системе и получать прибыль от коррупции и злоупотреблений.

Мы используем наши инструменты, чтобы изменить поведение тех, кто причастен к хищению природных ресурсов, а также гуманитарных последствий", - заявил заместитель министра финансов США Сигал Менделкер.

Ранее США ввели санкции против трех россиян и пяти российских компаний.

"Акт Магнитского" - это закон США, который содержит список российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованию и нарушению прав человека, в частности, связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.

Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Он был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.

Закон приняли  шесть лет назад, позднее он получил статус глобального акта, который может применяться против граждан любой страны, нарушающей права человека.

Темы: США санкции
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