У Конгресі США пропонують збільшити допомогу Україні у 2019 році
Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує збільшити у бюджеті 2019 року кошторис допомоги, який надається Україні через програми Держдепу і Пентагону.
Про це у Facebook повідомляє посольство України у США.
"Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затврдив власний проект "Закону про асигнування на потреби Міноборони на 2019 рік", - йдеться у повідомленні.
У проекті кошти, які пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у т.ч. летальної зброї оборонного характеру, визначені в обсязі 250 мільйонів доларів.
"Ця сума на 50 мільйонів доларів перевищує асигнування для відповідних прогрм підтримки України, затверджених у Консолідованому законі про бюджентні асигнування на 2018 рік", - підкреслили у посольстві.
Таким чином, сукупний обсяг коштів, які можуть бути виділені для підтримки України у 2019 бюджетному році, становить 691 млн доларів - це на понад 70 млн. доларів більше, ніж передбачено асигнуваннями поточного року.
Для набуття чинності вищезгадані законопроекти мають бути схвалені повним складом Палати представників, підтримані Сенатом та підписані президентом США.