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У Конгресі США пропонують збільшити допомогу Україні у 2019 році

Субота, 16 червня 2018, 04:37

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує збільшити у бюджеті 2019 року кошторис допомоги, який надається Україні через програми Держдепу і Пентагону.

Про це у Facebook повідомляє посольство України у США.

"Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект "Закону про асигнування на потреби Міноборони на 2019 рік", - йдеться у повідомленні.

У проекті кошти, які пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у т.ч. летальної зброї оборонного характеру, визначені в обсязі 250 мільйонів доларів.

"Ця сума на 50 мільйонів доларів перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджених у Консолідованому законі про бюджентні асигнування на 2018 рік", - підкреслили у посольстві.

В іншому проекті закону, що визначає фінансування Держдепу, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік, допомога Україні визначена у сумі $441 млн. Це на понад 20 млн доларів перевищує відповідні асигнування 2018 року.

Таким чином, сукупний обсяг коштів, які можуть бути виділені для підтримки України у 2019 бюджетному році, становить 691 млн доларів - це на понад 70 млн. доларів більше, ніж передбачено асигнуваннями поточного року.

Для набуття чинності вищезгадані законопроекти мають бути схвалені повним складом Палати представників, підтримані Сенатом та підписані президентом США.

Теми: СШАУкраїна
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