У Конгресі США пропонують збільшити допомогу Україні у 2019 році

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує збільшити у бюджеті 2019 року кошторис допомоги, який надається Україні через програми Держдепу і Пентагону.

Про це у Facebook повідомляє посольство України у США.

"Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект "Закону про асигнування на потреби Міноборони на 2019 рік", - йдеться у повідомленні.

У проекті кошти, які пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у т.ч. летальної зброї оборонного характеру, визначені в обсязі 250 мільйонів доларів.

"Ця сума на 50 мільйонів доларів перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджених у Консолідованому законі про бюджентні асигнування на 2018 рік", - підкреслили у посольстві.