В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине в 2019 году

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 суму помощи для Украины через программы Госдепа и Пентагона.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

"Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект "Закона об ассигнованиях на нужды Минобороны на 2019 год", - говорится в сообщении.

В проекте средства, которые предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в т.ч. летальной оружия оборонительного характера, определены в объеме 250 миллионов долларов.

"Эта сумма на 50 млн долларов превышает ассигнования для соответствующих програм поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год", - подчеркнули в посольстве.

В другом проекте закона, который определяет финансирование Госдепа, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год, помощь Украине определена в сумме $441 млн. Это более чем на 20 млн долларов превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн долларов - это более чем 70 млн. долларов больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.