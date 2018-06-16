Держдеп випустив застереження для американців щодо візитів в Росію

Держдепартамент США рекомендує американським громадянам, які вирішили поїхати в РФ, переглянути своє рішення щодо поїздки, у тому числі для відвідання Чемпіонату світу з футболу.

Про це йдеться у нових рекомендаціях Держдепу, які відомство оприлюднило у п'ятницю, 15 червня, передає "Укрінформ".

"Перегляньте своє рішення щодо візитів в РФ через тероризм та агресію. Деякі регіони Росії мають підвищений ризик для подорожей", - йдеться в документі.

Держдеп радить громадянам США не їздити до Північного Кавказу, в тому числі в Чечню та на Ельбрус, "через громадські хвилювання та прояви тероризму", та до окупованого РФ українського Криму "через іноземну окупацію та зловживання повноваженнями окупаційною владою".

"У Криму зберігається значна військова присутність РФ. Кремль, ймовірно, продовжить військову активність у Криму в рамках окупації цієї частини України", - наголошується у рекомендаціях.

"З 14 червня по 15 липня 2018 року в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Сочі, Волгограді, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Самарі та Саранську пройдуть ігри Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Масштабні міжнародні заходи, такі як Чемпіонат світу, є привабливою мішенню для терористів. Тому, попри посилені заходи безпеки на Чемпіонаті, терористи можуть намагатися атакувати місця проведення таких заходів", - також підкреслили у відомстві.

Крім цього, у Вашингтоні звернули увагу на численні випадки жорстокого поводження з іноземцями з боку правоохоронних органів та інших посадових осіб РФ.

Держдеп нагадав про скорочення складу дипломатичних і консульських установ США в Росії, що ускладнює надання своєчасної консульської допомоги громадянам Сполучених Штатів.