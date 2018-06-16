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Госдеп выпустил предостережение для американцев относительно визитов в Россию

Суббота, 16 июня 2018, 06:57

Госдепартамент США рекомендует американским гражданам, которые решили поехать в РФ, пересмотреть свое решение относительно поездки, в том числе для посещения Чемпионата мира по футболу.

Об этом говорится в новых рекомендациях Госдепа, которые ведомство обнародовало в пятницу, 15 июня, передает "Укринформ".

"Пересмотрите свое решение о визитах в РФ из-за терроризма и агрессии. Некоторые регионы России имеют повышенный риск для путешествий", - говорится в документе.

Госдеп советует гражданам США не ездить на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на Эльбрус, "из-за общественных волнений и проявления терроризма", и в оккупированный РФ украинский Крым "из-за иностранную оккупацию и злоупотребления полномочиями оккупационной властью".

"В Крыму сохраняется значительное военное присутствие РФ. Кремль, вероятно, продолжит военную активность в Крыму в рамках оккупации этой части Украины", - подчеркивается в рекомендациях.

"С 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске пройдут игры Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Масштабные международные мероприятия, такие как Чемпионат мира, являются привлекательной мишенью для террористов. Поэтому, несмотря на усиленные меры безопасности на Чемпионате, террористы могут пытаться атаковать места проведения таких мероприятий", - также отметили в ведомстве.

Кроме этого, в Вашингтоне обратили внимание на многочисленные случаи жестокого обращения с иностранцами со стороны правоохранительных органов и других должностных лиц РФ.

Госдеп напомнил о сокращении состава дипломатических и консульских учреждений США в России, что затрудняет оказание своевременной консульской помощи гражданам Соединенных Штатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияКрымчемпионат мира
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