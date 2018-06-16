Через грози та вітер без світла лишилися 129 населених пунктів

Через ускладнення погодних умов після спрацювання системи захисту ліній електропередач у 5 регіонах України знеструмлено 129 населених пунктів.

Про це 16 червня повідомили у ДержНС України.

Зокрема, через град, грози та пориви вітру у Полтавській області знеструмлено 57 н.п., у Сумській - 47 н.п., у Черкаській – 15, на Київщині - 8, у Чернігівській обл. - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.