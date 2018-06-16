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Из-за грозы и ветра без света остались 129 населенных пунктов

Суббота, 16 июня 2018, 09:02

В связи с осложнениями погодных условий после срабатывания системы защиты линий электропередач в 5 регионах Украины обесточены 129 населенных пунктов.

Об этом 16 июня сообщили в ГосЧС Украины.

В частности, из-за града, грозы и порывов ветра в Полтавской области обесточены 57 н.п., в Сумской - 47 н.п., в Черкасской - 15, в Киевской - 8, в Черниговской обл. - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Темы: погодаГСЧС
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