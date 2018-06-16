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Кличко озвучив розмір нових штрафів за неправильно припарковане авто

Субота, 16 червня 2018, 09:17
Кличко озвучив розмір нових штрафів за неправильно припарковане авто

У Києві штраф за парковку у недозволеному місці перевищуватиме тисячу гривень.

Як повідомляє офіційний портал Києва, про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"За кілька місяців вступить у дію закон про паркування. ... Він дасть можливість поліпшити ситуацію на дорогах, і не лише у Києві, а й в усіх містах країни", – зауважив Кличко.

Також він зазначив, що у Києві встановлено понад 6 тисяч камер відеоспостереження.

"До кінця року їх буде більше 10 тисяч. І вони фіксують усі порушення. Це дуже ефективна система і ми використовуватимемо всі її можливості", – заявив Кличко.

Мер Києва додав, що у столиці розробляють нову систему паркування та планують запровадити спеціальні пільги для автомобілістів, які користуватимуться громадським транспортом, залишаючи своє авто на перехоплюючих парковках біля станцій метро.

"Людина, яка залишить своє авто на такій автостоянці, матиме або пільги на проїзд у міському транспорті, або взагалі користуватиметься ним безкоштовно", – повідомив Кличко.

Наприкінці березня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів", ухвалений Верховною Радою 21 грудня минулого року.  Документ набирає чинності через 180 днів з дня його опублікування.

Теми: КиївавтоВіталій Кличко
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