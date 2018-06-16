Кличко озвучил размер новых штрафов за неправильно припаркованное авто

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Суббота, 16 июня 2018, 09:17

Штраф за парковку в неположенном месте в Киеве будет превышать тысячу гривен.

Как сообщает официальный портал Киева, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Через несколько месяцев вступит в действие закон о парковке. ... Он даст возможность улучшить ситуацию на дорогах, и не только в Киеве, но и во всех городах страны", - отметил Кличко.

Также он отметил, что в Киеве установлено более 6000 камер видеонаблюдения.

"До конца года их будет больше 10 тысяч. И они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы будем использовать все ее возможности", - заявил Кличко.

Мэр Киева добавил, что в столице разрабатывают новую систему парковки и планируют ввести специальные льготы для автомобилистов, которые будут пользоваться общественным транспортом, оставляя авто на перехватывающих парковках, оборудованных возле станций метро.

"Человек, который оставит свой автомобиль на такой автостоянке, получит или льготы на проезд в городском транспорте, или вообще будет пользоваться им бесплатно", - сообщил Кличко.

Темы: Киев авто Кличко
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