Кремль піднімає ставки і, схоже, готує рік терору проти мирних регіонів України, уразливих цільових груп, зокрема дітей.

Таку думку у статті "Вулканічний синдром" для DT.UA висловив директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України, член політичної підгрупи ТКГ у Мінську Володимир Горбулін.

"Більше смертей, більше політичних вбивств, більше хаосу і тривоги - все це у підсумку спрямовано на чинну владу ... І завжди будуть поруч "конструктивні політики", які запропонують "помиритися" і "завершити безглузду війну", - зазначає він.

На думку Горбуліна, "заради них все і затівається, заради страху українських громадян і невизначеності".

"Показати, що Росія може робити на нашій території все, що захоче. Що її неможливо перемогти. Але це можливо. Не тут і не зараз, але можливо. Головне - не боятися ... Комунізму вже немає. Не буде і російського режиму. Але наш успіх залежить не лише від цього, але і від нашої згуртованості, наявності проривних пріоритетів і чітких стратегій їх досягнення", - заявив експерт.

За словами Горбуліна, вже зрозуміло, яку долю українського Донбасу і Україні готує Путін: "Йдеться про "українську Чечню", де Київ має задобрювати бойовиків величезними дотаціями, а управляти ними реально буде Росія".

"Приклад РФ показує, що це однозначно шлях в нікуди ... Безумовно, Україна не готова обговорювати подібні сценарії, але у Росії вони хоча б є. А скільки власних сценаріїв є у України щодо цього регіону? І не лише щодо окупованих територій, але й контрольованих?", - зазначає він.

"Поки що така стратегія спостерігається лише щодо ідеї миротворців, хоча це все ще частина, а не все рішення. Але навіть у цьому питанні нам буде потрібно багато твердості, особливо у частині вибору того, хто стане групою миротворців. ... Які "блакитні шоломи" увійдуть на Донбас - дуже важливо", - підкреслив Горбулін.

"Ці теми вимагають дуже серйозної дискусії, але вони виявляться неможливими якщо ми не зможемо ефективно протистояти тим деструктивним стратегіям, які Москва застосовує до України і які активізувалися, зважаючи на початок виборчої кампанії. Позиційна війна на Сході і дезинформаційні кампанії - це те, до чого ми вже звикли і готові протистояти", - підсумував експерт.