Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Горбулін: Кремль готує "рік терору" проти мирних регіонів України

Субота, 16 червня 2018, 10:41
Горбулін: Кремль готує рік терору проти мирних регіонів України

Кремль піднімає ставки і, схоже, готує рік терору проти мирних регіонів України, уразливих цільових груп, зокрема дітей.

Таку думку у статті "Вулканічний синдром" для DT.UA висловив директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України, член політичної підгрупи ТКГ у Мінську Володимир Горбулін.

"Більше смертей, більше політичних вбивств, більше хаосу і тривоги - все це у підсумку спрямовано на чинну владу ... І завжди будуть поруч "конструктивні політики", які запропонують "помиритися" і "завершити безглузду війну", - зазначає він.

На думку Горбуліна, "заради них все і затівається, заради страху українських громадян і невизначеності".

"Показати, що Росія може робити на нашій території все, що захоче. Що її неможливо перемогти. Але це можливо. Не тут і не зараз, але можливо. Головне - не боятися ... Комунізму вже немає. Не буде і російського режиму. Але наш успіх залежить не лише від цього, але і від нашої згуртованості, наявності проривних пріоритетів і чітких стратегій їх досягнення", - заявив експерт.

За словами Горбуліна, вже зрозуміло, яку долю українського Донбасу і Україні готує Путін: "Йдеться про "українську Чечню", де Київ має задобрювати бойовиків величезними дотаціями, а управляти ними реально буде Росія".

"Приклад РФ показує, що це однозначно шлях в нікуди ... Безумовно, Україна не готова обговорювати подібні сценарії, але у Росії вони хоча б є. А скільки власних сценаріїв є у України щодо цього регіону? І не лише щодо окупованих територій, але й контрольованих?", - зазначає він.

"Поки що така стратегія спостерігається лише щодо ідеї миротворців, хоча це все ще частина, а не все рішення. Але навіть у цьому питанні нам буде потрібно багато твердості, особливо у частині вибору того, хто стане групою миротворців. ... Які "блакитні шоломи" увійдуть на Донбас - дуже важливо", - підкреслив Горбулін.

"Ці теми вимагають дуже серйозної дискусії, але вони виявляться неможливими якщо ми не зможемо ефективно протистояти тим деструктивним стратегіям, які Москва застосовує до України і які активізувалися, зважаючи на початок виборчої кампанії. Позиційна війна на Сході і дезинформаційні кампанії - це те, до чого ми вже звикли і готові протистояти", - підсумував експерт.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Під час заколоту "вагнерівці" дішли до ядерної бази "Воронєж-45" – Буданов
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: