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Горбулин: Кремль готовит "год террора" против мирных регионов Украины

Суббота, 16 июня 2018, 10:41
Горбулин: Кремль готовит год террора против мирных регионов Украины

Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год террора против мирных регионов Украины, уязвимых целевых групп, в т.ч. детей.

Такое мнение в статье "Вулканический синдром" для ZN.UA высказал директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, член политической подгруппы ТКГ в Минске Владимир Горбулин.

"Больше смертей, больше политических убийств, больше хаоса и тревоги — все это в итоге направленно на действующую власть... И всегда будут рядом "конструктивные политики", которые предложат "помириться" и "закончить глупую войну", - отмечает он.

По мнению Горбулина, "ради них все и затевается, ради страха украинских граждан и неопределенности".

"Показать, что Россия может делать на нашей территории все, что захочет. Что ее невозможно победить. Но это возможно. Не здесь и не сейчас, но возможно. Главное — не бояться... Коммунизма уже нет. Не будет и российского режима. Но наш успех зависит не только от этого, но и от нашей сплоченности, наличия прорывных приоритетов и четких стратегий их достижения", - заявил эксперт. 

По словам Горбулина, уже понятно, какую судьбу украинскому Донбассу и Украине готовит Путин: "Речь идет об "украинской Чечне", где Киев должен задабривать боевиков огромными дотациями, а управлять ими реально будет Россия".

"Пример РФ, показывает, что это однозначно тупиковый путь ... Безусловно, Украина не готова обсуждать подобные сценарии, но у России они хотя бы есть. А сколько собственных сценариев есть у Украины в отношении этого региона? И не только по отношению к оккупированным территориям, но и контролируемым?", - отмечает он. 

"Пока что такая стратегия наблюдается только по отношению к идее миротворцев, хотя это все еще частность, а не все решение. Но даже в этом вопросе нам потребуется много твердости, особенно в части выбора того, кто станет группой миротворцев.  ... Какие "голубые каски" войдут на Донбасс - очень важно", - подчеркнул Горбулин. 

"Эти темы требуют очень серьезной дискуссии, но они окажутся невозможны если мы не сможем эффективно противостоять тем деструктивным стратегиям, которые Москва применяет к Украине и которые активизировались ввиду начала избирательной кампании. Позиционная война на Востоке и дезинформационные кампании —- это то, к чему мы уже привыкли и готовы противостоять", -  подытожил эксперт. 

Темы: РосcиявойнаДонбасс
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