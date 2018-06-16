Горбулин: Кремль готовит "год террора" против мирных регионов Украины

Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год террора против мирных регионов Украины, уязвимых целевых групп, в т.ч. детей.

Такое мнение в статье "Вулканический синдром" для ZN.UA высказал директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, член политической подгруппы ТКГ в Минске Владимир Горбулин.

"Больше смертей, больше политических убийств, больше хаоса и тревоги — все это в итоге направленно на действующую власть... И всегда будут рядом "конструктивные политики", которые предложат "помириться" и "закончить глупую войну", - отмечает он.

По мнению Горбулина, "ради них все и затевается, ради страха украинских граждан и неопределенности".

"Показать, что Россия может делать на нашей территории все, что захочет. Что ее невозможно победить. Но это возможно. Не здесь и не сейчас, но возможно. Главное — не бояться... Коммунизма уже нет. Не будет и российского режима. Но наш успех зависит не только от этого, но и от нашей сплоченности, наличия прорывных приоритетов и четких стратегий их достижения", - заявил эксперт.