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Прикордонники: Роботу пункту пропуску "Майорське" тимчасово припинили

Субота, 16 червня 2018, 10:48
Прикордонники: Роботу пункту пропуску Майорське тимчасово припинили

16 червня роботу КПВВ "Майорське" тимчасово припинено.

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України. 

"16 червня усі КПВВ в районі операції Об’єднаних сил розпочали свою роботу у штатному режимі згідно літнього графіку роботи о 6:00. Однак вже о 6:25 прикордонники, які діють у складі ООС та здійснюють свою діяльність на КПВВ "Майорське", отримали інформацію від осіб, що намагались перетнути лінію зіткнення у напрямку до тимчасово окупованих територій України, про те що представники незаконних збройних формувань відмовили їм у пропуску з причин проведення ремонтних робіт", - повідомили у ДПСУ.

За даними прикордонників, що представники НЗФ не надавали будь-якої завчасної інформації про припинення пропуску через моніторингову місію ОБСЄ чи спільний центр координації та контролю за припиненням вогню.  

"З метою безпеки громадян та недопущення провокацій з боку НЗФ, рішенням Об'єднаного командного пункту ООС роботу КПВВ "Майорське" тимчасово припинено", - заявили у ДПСУ. 

У відомстві заявили також про можливі ускладнення при перетинанні лінії зіткнення з боку тимчасово окупованих територій Донецької області. 

"Підрозділи Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ вжили додаткових заходів щодо посилення напрямків в межах дорожніх коридорів "Донецьк-Курахово", "Донецьк-Маріуполь", - зазначили прикордонники. 

Теми: ДонбасПрикордонна служба
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