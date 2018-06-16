Пограничники: Работу пункта пропуска "Майорское" временно прекратили

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Суббота, 16 июня 2018, 10:48

16 июня работа КПВВ "Майорское" временно приостановлена. 

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

"16 июня все КПВВ в районе операции Объединенных сил начали свою работу в штатном режиме согласно летнего графика работы в 6:00. Однако уже в 6:25 пограничники, действующих в составе ООС на КПВВ "Майорское", получили информацию от лиц, которые пытались пересечь линию соприкосновения в направлении временно оккупированных территорий Украины, о том, что представители незаконных вооруженных формирований отказали им в пропуске по причинам проведения ремонтных работ", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, представители НВФ не предоставляли какой-либо заблаговременной информации о прекращении пропуска через мониторинговую миссию ОБСЕ или совместный центр координации и контроля за прекращением огня.

"В целях безопасности граждан и недопущения провокаций со стороны НВФ, решением Объединенного командного пункта ООС работа КПВВ "Майорское" временно приостановлена", - заявили в ГПСУ.

В ведомстве заявили также о возможных осложнениях при пересечении линии соприкосновения со стороны временно оккупированных территорий Донецкой области.

"Подразделения Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ приняли дополнительные меры по усилению направлений в пределах дорожных коридоров "Донецк-Курахово" и "Донецк-Мариуполь", - отметили пограничники.

Темы: Донбасс Пограничная служба
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