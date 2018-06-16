Мера з Донеччини оголосили в розшук: підробляв документи для відвідин Криму

Мер Добропілля Донецької області Андрій Аксенов внесений в розшукову базу МВС України як особа, що переховується від органів прокуратури.

Міський голова Добропілля підозрюється в підробці офіційних документів для незаконного відвідування АР Крим, пишуть Новости Донбасса.

На сайті МВС зазначено, що Аксенов зник 4 червня. Йому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч.2,3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

За даними ЗМІ, 21 травня Аксенов не з'явився на засідання Краматорського міського суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

За словами адвокатів Аксенова, з 16 травня вони не мають з ним зв'язку і не знають про його місцезнаходження.

Як повідомляє Громадське, 16 травня мера Добропілля затримали у Краматорську в будівлі Донецької облдержадміністрації.

Представники прокуратури надали дані від ДПСУ України про те, що 17 травня Аксенов залишив територію України, а відтак переховується від слідства. У Добропільській міськраді повідомили, що Аксенов перебуває у відпустці з 21 травня.

5 червня міський голова Добропіля вчетверте не з’явився на судове засідання з обрання йому запобіжного заходу, тож суд застосував примусовий привід до Аксенова.

Наступне засідання з обрання запобіжного заходу міському голові Добропілля мало відбутися 12 червня.