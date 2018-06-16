Мэра из Донецкой области объявили в розыск: подделывал документы для посещения Крыма

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

Городской голова Доброполья подозревается в подделке официальных документов для незаконного посещения АР Крым, пишут Новости Донбасса.

На сайте МВД указано, что Аксенов исчез 4 июня. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По данным СМИ, 21 мая Аксенов не явился на заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения.

По словам адвокатов Аксенова, с 16 мая они не имеют с ним связи и не знают о его местонахождении.

Как сообщает "Громадське", 16 мая мэра Доброполья задержали в Краматорске в здании Донецкой облгосадминистрации.

Представители прокуратуры предоставили данные от ГПСУ Украины о том, что 17 мая Аксенов покинул территорию Украины, а затем скрывается от следствия. В Добропольском горсовете сообщили, что Аксенов находится в отпуске с 21 мая.

5 июня мэр Доброполья в четвертый раз не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения, в связи с чем суд применил принудительный привод к Аксенову.

Следующее заседание по избранию меры пресечения мэру Доброполья должно было состояться 12 июня.







