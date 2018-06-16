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У Черкасах вибухнуло авто, постраждав водій

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Субота, 16 червня 2018, 13:56
Фото - "Вичерпно"

У Черкасах вибухнув автомобіль "Мерседес", водій авто зазнав поранень.

Як повідомили у секторі комунікації поліції Черкаської області, повідомлення про вибух надійшло 16 червня близько 7 ранку. 

Внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля, чоловіка доставлено до лікарні.

"На місці працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. Причина вибуху встановлюється, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - зазначили правоохоронці.

За даними місцевого видання "Прочерк", інцидент стався на вул.Сумгаїтська, 21, за кермом перебував власник авто 1949 року народження.

"Постраждалий був непритомним, його госпіталізували до Третьої міської лікарні", - зазначає видання.

За повідомленням видання "Вичерпно", вибух стався під час руху автівки.

У свою чергу місцеве видання "Про все" з посиланням на власні джерела повідомляє, що водій "Мерседеса" помер не приходячи до тями від значної втрати крові. 

"За попередньою інформацією, у салон автомобіля було закладено саморобний вибуховий пристрій. За неофіційними даними, за кермом перебував 69-річний Анатолій Скоромний - директор ТЦ Транзит. Потерпілий очолював Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Черкаській області", - пише "Про все". 

 
 
 
фото - прес-служба  поліції черкаської обл., "Вичерпно", "Прочерк"  

Теми: Черкаси вибух поліція
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