У Черкасах вибухнуло авто, постраждав водій

"За попередньою інформацією, у салон автомобіля було закладено саморобний вибуховий пристрій. За неофіційними даними, за кермом перебував 69-річний Анатолій Скоромний - директор ТЦ Транзит. Потерпілий очолював Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Черкаській області", - пише "Про все". 