В Черкассах взорвался автомобиль, пострадал водитель

В Черкассах взорвался автомобиль "Мерседес", водитель авто получил ранения.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области, сообщение о взрыве поступило 16 июня около 7 утра.

В результате взрыва пострадал водитель автомобиля, мужчина доставлен в больницу.

"На месте работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается, решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметили правоохранители.

По данным местного издания "Прочерк", инцидент произошел на ул.Сумгаитская, 21, за рулем находился владелец авто 1949 года рождения.

"Пострадавший был без сознания, его госпитализировали в Третью городскую больницу", - отмечает издание.

По сообщению издания "Вичерпно", взрыв произошел во время движения автомобиля.

В свою очередь местное издание "Про все" со ссылкой на собственные источники сообщает, что водитель "Мерседеса" умер не приходя в сознание от значительной потери крови.

"По предварительной информации, в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. По неофициальным данным, за рулем находился 69-летний Анатолий Скоромный - директор ТЦ Транзит. Пострадавший возглавлял Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области", - пишет "Про все".