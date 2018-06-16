Італія бореться з мігрантами: заблокує доступ рятувальним місіям до портів країни

Міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні заявив про намір заблокувати двом німецьким рятувальним місіям Sea Watch та Mission Lifeline доступ до портів країни.

Як повідомляє DW, про це Сальвіні, який є представником антимігрантської "Ліги півночі", заявив 16 червня.

Новий глава МВС Італії закидає рятувальним місіям потурання контрабанді людей.

"Вони мають знати, що Італія більше не буде заохочувати бізнес на нелегальній міграції, тож хай шукають інші порти", - заявив Сальвіні.

В ніч на 10 червня під час проведення шести різних рятувальних операцій у Середземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців.

Італія, яка проголосила жорсткий курс щодо міграційної політики, відмовилася приймати рятувальний човен Aquarius із біженцями. Аналогічно вчинила Мальта, порт відкрила лише Іспанія.

Дії Італії викликали обурення офіційного Парижа. Офіс президента Франції закликав до "покращення європейського управління кордонами та механізмів європейської солідарності щодо біженців".

Італія у свою чергу погрожувала скасувати зустріч президента Франції та нового прем'єра Італії Джузеппе Конте, вимагаючи вибачень за заяви Макрона щодо "цинізму та безвідповідальності" італійського уряду.