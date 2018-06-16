Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італія бореться з мігрантами: заблокує доступ рятувальним місіям до портів країни

Субота, 16 червня 2018, 14:21

Міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні заявив про намір заблокувати двом німецьким рятувальним місіям Sea Watch та Mission Lifeline доступ до портів країни.

Як повідомляє DW, про це Сальвіні, який є представником антимігрантської "Ліги півночі", заявив 16 червня. 

Новий глава МВС Італії закидає рятувальним місіям потурання контрабанді людей.

"Вони мають знати, що Італія більше не буде заохочувати бізнес на нелегальній міграції, тож хай шукають інші порти", - заявив Сальвіні.

В ніч на 10 червня під час проведення шести різних рятувальних операцій у Середземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців.  

Італія, яка проголосила жорсткий курс щодо міграційної політики, відмовилася приймати рятувальний човен Aquarius із біженцями. Аналогічно вчинила Мальта, порт відкрила лише Іспанія. 

Дії Італії викликали обурення офіційного Парижа. Офіс президента Франції закликав до "покращення європейського управління кордонами та механізмів європейської солідарності щодо біженців". 

Італія у свою чергу погрожувала скасувати зустріч президента Франції та нового прем'єра Італії Джузеппе Конте, вимагаючи вибачень за заяви Макрона щодо  "цинізму та безвідповідальності" італійського уряду. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіяміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: