Италия борется с мигрантами: заблокирует доступ спасмиссиям в порты страны

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил о намерении заблокировать двум немецким спасательным миссиям Sea Watch и Mission Lifeline доступ к портам страны.

Как сообщает DW, об этом Сальвини, который является представителем антимигрантской "Лиги севера", заявил 16 июня.

Новый глава МВД Италии обвиняет спасательные миссии в потакании контрабанде людей.

"Они должны знать, что Италия больше не будет поощрять бизнес на нелегальной миграции, поэтому пусть ищут другие порты", - заявил Сальвини.

В ночь на 10 июня во время проведения шести различных спасательных операций в Средиземном море неправительственные организации SOS Méditerranée и "Врачи без границ", а также итальянская береговая охрана спасли 629 беженцев.

Италия, которая провозгласила жесткий курс в миграционной политике, отказалась принимать судно Aquarius с беженцами. Аналогично поступила Мальта, порт открыла только Испания.

Действия Италии вызвали возмущение официального Парижа. Офис президента Франции призвал к "улучшению европейского управления границами и механизмов европейской солидарности в отношении беженцев".

Италия в свою очередь угрожала отменить встречу президента Франции и нового премьера Италии Джузеппе Конте, требуя извинений за заявления Макрона о "цинизме и безответственности" итальянского правительства.