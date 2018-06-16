Держстат: На початку року імпорт товарів з РФ зріс на третину

За даними Держслужби статистики, імпорт російських товарів у січні-квітні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 31%.

Відповідно до звіту щодо обсягів зовнішньої торгівлі у першому кварталі поточного року, загальна сума імпорту товарів з РФ сягнула 2564,3 млн. доларів, що становить 131% до січня-квітня 2017 р. При цьому обсяг експорту до РФ становив 1187,2 млн. доларів (93,6% відповідно).

Структура закупівель у РФ у звіті Держстату не зазначається.

Негативне сальдо торгівлі з РФ сягнуло 1.377 млрд. дол., що вдвічі нижче за аналогічний показник 2017 р.

Загалом Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 210 країн світу та експортувала товарів на 15,5 млрд. доларів (112,8% до відповідного періоду 2017 р.), імпортувала - на 16,9 млрд. (115,1%). Негативне сальдо склало 1422,9 млн.дол. (у січні–квітні 2017р. також негативне – 968,6 млн.дол.).