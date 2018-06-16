Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госстат: В начале года импорт товаров из РФ вырос на треть

Суббота, 16 июня 2018, 15:06

По данным Госслужбы статистики, импорт российских товаров в январе-апреле 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31%.

Согласно отчету по объемам внешней торговли в первом квартале текущего года, общая сумма импорта товаров из РФ достигла 2564,3 млн. долларов, что составляет 131% к январю-апрелю 2017 г. При этом объем экспорта в РФ составил 1187,2 млн. долларов (93,6% соответственно).

Структура закупок в РФ в отчете Госкомстата не указывается.

Отрицательное сальдо торговли с РФ составило 1.377 млрд. долл., что вдвое ниже аналогичного показателя 2017 года. 

В целом Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 210 стран мира и экспортировала товаров на 15,5 млрд. долларов (112,8% к соответствующему периоду 2017-го), импортировала - на 16,9 млрд. (115,1%). Отрицательное сальдо составило 1422,9 млн.долл. (в январе-апреле 2017 г. также отрицательное - 968,6 млн.долл.).

Темы: Росcияимпорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Росcия
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
В Харькове прогремели взрывы
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: