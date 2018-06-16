Порошенко попросив Макрона більше тиснути на Росію

Президент Петро Порошенко закликав президента Франції Еммануеля Макрона посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників.

Як повідомляє прес-служба українського президента, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка й Макрона в суботу.

"Президент України закликав посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха", - зазначили в прес-службі.

Співрозмовники також обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій його окупованій території.

Порошенко та Макрон також привітали відновлення зустрічей у Нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ та домовились про подальші контакти у цьому форматі для забезпечення виконання Мінських домовленостей.

"Президент Франції привітав президента України з прогресом у реформах та особливо із ухваленням закону "Про Вищий антикорупційний суд", - заявили в прес-службі.

Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна – ЄС та Україна – НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі.

Порошенко та Макрон висловили задоволення розвитком двосторонніх економічних відносин.

Український президент також запросив президента Франції відвідати Україну з візитом.