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Порошенко попросил Макрона больше давить на Россию

Суббота, 16 июня 2018, 15:33

Президент Петр Порошенко призвал президента Франции Эммануэля Макрона усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Макрона в субботу.

"Президент Украины призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха", - отметили в пресс-службе.

Собеседники также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.

Порошенко и Макрон также приветствовали восстановления встреч в нормандском формате на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

"Президент Франции поздравил президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде", - заявили в пресс-службе.

Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.

Украинский президент также пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.

Темы: ПорошенкоФранция
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