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Туск назвав Качинського одним з лідерів пропутінського табору в Європі

Субота, 16 червня 2018, 16:27

Президент Європейської ради Дональд Туск розкритикував лідера керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського за те, що той, за його словами, підігрує Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю Gazeta Wyborcza, повідомляє Wirtualna Polska.

За словами Туска, Качинському має бути соромно до кінця життя за ситуацію, коли з усіх держав ЄС лише Польща не підтримала його (Туска) кандидатуру на посаді голови Європейської ради.

"Той, хто послаблює Євросоюз або розраховує на його крах, об’єктивно кажучи, підігрує Росії. Певно, несподівано для самого себе Качинський став одним з лідерів пропутінського політичного табору в Європі" - заявив він.

На слова Туска вже відреагували у партії "Право і справедливість".

"Лідер пропутінського табору, на щастя, вже не є прем’єром. Коли він протягом 7 років знаходився при владі, то не розв’язав проблем неповносправних, наркотиків та багатьох інших" - заявила речниця ПіС Беата Мазурек.

Європейська правда

Теми: ПольщаРосія
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